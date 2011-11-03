Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Бухарест
Легия - Бухарест: обзор матча 03 ноября 2011
Легия
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
3 : 1
Завершен
Бухарест
54'
М. Радович
69'
М. Радович
90+4'
М. Кухарчик
65'
Д. Андрада Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Бухарест
ГОЛ! 3:1!
М. Кухарчик
Пас отдал
Р. Вольски
+4
Замена
Р. Вольски
️️️️
М. Радович
+2
Замена
М. Кухарчик
️️️️
М. Рыбус
Желтая карточка
Р. Дуарте
Вторая желтая
Я. Гол
Замена
Д. Панку
️️️️
О. Хереа
Желтая карточка
И. Врдоляк
ГОЛ! 2:1!
М. Радович
Пас отдал
Я. Вавржиняк
Желтая карточка
Я. Гол
ГОЛ! 1:1!
Д. Андрада Тейшейра
Пас отдал
О. Хереа
Замена
Я. Гол
️️️️
М. Жиро
Замена
Ш. Григоре
️️️️
С. Сбурля
ГОЛ! 1:0!
М. Радович
Пас отдал
А. Енджейчик
Желтая карточка
Н. Григоре
Замена
Н. Григоре
️️️️
Кассио
Вторая желтая
Д. Алекса
Желтая карточка
В. Божович
Желтая карточка
А. Енджейчик
19'
15'
Желтая карточка
Д. Алекса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Бухарест
90
Виргил Драгиа
ВР
2
Руи Дуарте
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
10
Овидиу Хереа
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
9
Кассио
ЦФ
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
10
Рафал Вольски
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Бухарест
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
8
Николае Григоре
ЦП
8
Штефан Григоре
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
3-2-4-1
12
Куцяк
55
Енджейчик
6
Жевлаков
24
Коморовски
31
Рыбус
31
Вавржиняк
23
Лукасик
16
Борысюк
21
Врдоляк
32
Радович
19
Жиро
3-4-2
90
Драгиа
4
Антонио
16
Бурча
12
Божович
80
Тейшейра
10
Деяк
5
Алекса
10
Хереа
21
Сбурля
9
Кассио
19
Жиро
5
Гол
5
Гол
19
Жиро
32
Радович
10
Вольски
10
Вольски
32
Радович
31
Рыбус
18
Кухарчик
18
Кухарчик
31
Рыбус
9
Кассио
8
Григоре
8
Григоре
9
Кассио
21
Сбурля
8
Григоре
8
Григоре
21
Сбурля
10
Хереа
11
Панку
11
Панку
10
Хереа
Остались в запасе
Легия
Бухарест
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
32
Юлиан Апостол
ЦП
Остались в запасе
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Остались в запасе
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
32
Юлиан Апостол
ЦП
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Легия - Бухарест
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
Все
Легия
Бухарест
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Луческу может возглавить «Шахтер» или «Динамо»
2019.09.20 14:55
6
Лига чемпионов. «Рапид» – «Шахтер». Все голы
2015.08.20 01:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+