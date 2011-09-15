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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Легия
ПСВ - Легия: обзор матча 15 сентября 2011
ПСВ
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Легия
21'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Легия
Замена
О. Энгелаар
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Рыбус
Замена
Ф. Ожо
️️️️
Д. Ленс
Замена
М. Жиро
️️️️
Я. Гол
Замена
М. Радович
️️️️
Ману
Желтая карточка
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Борысюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
9
Ману
ЛП
5
Януш Гол
ОП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
32
Мирослав Радович
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
4-4-2
22
Тытонь
33
Питерс
3
Баума
6
Марсело
11
Манолев
17
Ленс
11
Тойвонен
8
Строотман
23
Вейналдум
9
Матавж
10
Мертенс
3-3-3-1
12
Куцяк
55
Енджейчик
6
Жевлаков
24
Коморовски
31
Рыбус
5
Гол
31
Вавржиняк
21
Врдоляк
16
Борысюк
9
Ману
28
Любоя
17
Ленс
14
Ожо
14
Ожо
17
Ленс
11
Тойвонен
24
Энгелаар
24
Энгелаар
11
Тойвонен
31
Рыбус
20
Косецки
20
Косецки
31
Рыбус
9
Ману
32
Радович
32
Радович
9
Ману
5
Гол
19
Жиро
19
Жиро
5
Гол
Остались в запасе
ПСВ
Легия
52
Закария Лабиад
АП
33
Халид Сину
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
33
Халид Сину
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Остались в запасе
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча ПСВ - Легия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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