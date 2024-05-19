Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур