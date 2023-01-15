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    Тибо Варгас - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Тибо
    Фамилия Варгас
    Команда Шатору
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 2000 (23 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 81' -90' Реймс (Реймс) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    30.04.2023 Был в запасе Монако (Монако) 0:4 Монпелье (Монпелье)
    23.04.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:0 Ренн (Ренн)
    09.04.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    31.03.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    19.03.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    12.03.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    05.03.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 5:0 Анжер (Анжер)
    29.01.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    15.01.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:3 Нант (Нант)
    29.12.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:2 Монпелье (Монпелье)
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