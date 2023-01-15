Тибо Варгас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|81' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|09.04.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|31.03.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:3
|Нант (Нант)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)