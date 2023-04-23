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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 23 апреля 2023
Монпелье
23.04.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
84'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ренн
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
К. Жульен
84'
81'
Замена
Л. Майер
️️️️
Ф. Тайт
80'
Замена
И. Салах
️️️️
Ж. Доку
Замена
С. Мавидиди
️️️️
В. Хазри
78'
74'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Угочукву
73'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
72'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Э. Ваи
72'
Желтая карточка
В. Хазри
56'
Желтая карточка
Э. Ваи
55'
55'
Желтая карточка
А. Теате
Красная карточка
Т. Саванье
53'
Желтая карточка
К. Куяте
47'
44'
Желтая карточка
Л. Угочукву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-3-1-2
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
77
Сако
4
Ферри
27
Леруа
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
10
Хазри
4-1-1-1-3
30
Манданда
14
Траоре
17
Омари
3
Теате
24
Мелинг
18
Угочукву
27
Бурижо
29
Тайт
15
Калимуэндо
11
Доку
9
Гуири
11
Ваи
27
Мауасса
27
Мауасса
11
Ваи
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
10
Хазри
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Хазри
29
Тайт
14
Майер
14
Майер
29
Тайт
18
Угочукву
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Угочукву
11
Доку
7
Салах
7
Салах
11
Доку
15
Калимуэндо
9
Экамби
9
Экамби
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монпелье - Ренн
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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