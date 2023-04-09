Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Тулуза
Монпелье - Тулуза: обзор матча 09 апреля 2023
Монпелье
09.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
88'
Э. Ваи
31'
Т. Даллинга
85'
Ф. Шаиби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Тулуза
ГОЛ! 1:2!
Э. Ваи
88'
86'
Замена
Г. Суасо
️️️️
Ф. Шаиби
85'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Шаиби
Замена
П. Мендеш
️️️️
М. Сахо
78'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
71'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Норден
71'
70'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
69'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Онаиву
69'
Замена
С. Спирингс
️️️️
Д. Генро
58'
Желтая карточка
Д. Генро
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
Д. Генро
9'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Б. Дежегере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
8
Edvin Bongemba
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
12
Сахо
77
Сако
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
4-4-1-1
1
Дюпе
12
Каманци
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
8
ван ден Бомен
4
Сьерро
19
Дежегере
8
Шаиби
10
Генро
45
Онаиву
12
Сахо
3
Мендеш
3
Мендеш
12
Сахо
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
70
Норден
45
Мавидиди
45
Мавидиди
70
Норден
8
Шаиби
17
Суасо
17
Суасо
8
Шаиби
10
Генро
6
Спирингс
6
Спирингс
10
Генро
45
Онаиву
7
Абухляль
7
Абухляль
45
Онаиву
19
Дежегере
27
Даллинга
27
Даллинга
19
Дежегере
Остались в запасе
Монпелье
Тулуза
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
8
Edvin Bongemba
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
8
Edvin Bongemba
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Монпелье - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Тулуза
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+