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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Клермон
Монпелье - Клермон: обзор матча 19 марта 2023
Монпелье
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
61'
Э. Ваи
72'
Э. Ваи
32'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Клермон
Вторая желтая
Д. Ферри
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ферри
90'
+1
87'
Замена
М. Чам
️️️️
М. Зеффан
Желтая карточка
В. Хазри
86'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Э. Ваи
80'
79'
Замена
Б. Диалло
️️️️
С. Хауи
ГОЛ! 2:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Ф. Сако
72'
Замена
В. Хазри
️️️️
С. Мавидиди
71'
70'
Замена
Ж. Бела
️️️️
А. Маурер
70'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
ГОЛ! 1:1!
Э. Ваи
Пас отдал
И. Силла
61'
57'
Желтая карточка
Й. Гастьен
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Хауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
92
Айман Маурер
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
8
Edvin Bongemba
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Леком
4
Силла
4
Куяте
6
Жульен
77
Сако
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
45
Мавидиди
4-2-1-2-1
1
Мори
2
Зеффан
24
Ветеска
25
Конате
30
Боржес
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
10
Хауи
92
Маурер
99
Кюи
11
Ваи
8
Фаяд
8
Фаяд
11
Ваи
45
Мавидиди
10
Хазри
10
Хазри
45
Мавидиди
10
Хауи
22
Диалло
22
Диалло
10
Хауи
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
2
Зеффан
70
Чам
70
Чам
2
Зеффан
92
Маурер
91
Бела
91
Бела
92
Маурер
Остались в запасе
Монпелье
Клермон
21
Бингуру Камара
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Edvin Bongemba
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
12
Упарин Джоко
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Edvin Bongemba
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Монпелье - Клермон
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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