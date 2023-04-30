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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 30 апреля 2023
Монако
30.04.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 4
Завершен
Монпелье
28'
А. Норден
65'
Ф. Мауасса
72'
А. Норден
80'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Монпелье
Замена
Э. Матацо
️️️️
К. Энрике
84'
83'
Замена
А. Геген
️️️️
А. Норден
83'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
80'
ГОЛ! 0:4!
С. Мавидиди
Пас отдал
А. Норден
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Норден
Пас отдал
С. Мавидиди
71'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
70'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ф. Мауасса
70'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
В. Хазри
65'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мауасса
Пас отдал
Э. Ваи
58'
Желтая карточка
К. Куяте
Замена
К. Матсима
️️️️
Г. Марипан
51'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
46'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
К. Фолланд
46'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Э. Диоп
46'
Желтая карточка
Г. Марипан
45'
+1
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
2
Агилар
4
Камара
37
Диоп
24
Фофана
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-2-2-1-2
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
77
Сако
27
Мауасса
4
Ферри
27
Леруа
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
3
Марипан
5
Матсима
5
Матсима
3
Марипан
12
Энрике
8
Матацо
8
Матацо
12
Энрике
31
Фолланд
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
31
Фолланд
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
37
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
37
Диоп
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
10
Хазри
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Хазри
27
Мауасса
45
Мавидиди
45
Мавидиди
27
Мауасса
70
Норден
22
Геген
22
Геген
70
Норден
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
Остались в запасе
Монако
Монпелье
1
Томас Дидийон
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монако - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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