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Чезаре Натали
Статистика
Чезаре Натали - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1979 (47)
#14 | Защитник
191 см | 85 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3 : 1
31.05.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3 : 2
17.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
85' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
02.05.2015
Палермо
84' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
73' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
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