Тимур Осмоловский - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Осмоловский
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Майкоп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Вес
|72
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Осмоловский
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Майкоп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.10.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2020
|1' -66'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Спартак-2 (Москва)
|13.10.2020
|78' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|09.10.2020
|80' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.09.2020
|82' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Велес (Москва)
|09.09.2020
|69' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|27.08.2020
|84' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|22.08.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:5
|Спартак-2 (Москва)