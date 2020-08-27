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    Тимур Осмоловский - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Тимур
    Фамилия Осмоловский
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Родной город Майкоп
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 мая 2000 (22 года)
    Рост 186
    Вес 72
    Статистика по турнирам
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