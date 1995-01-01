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Тимур Осмоловский
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Тимур Осмоловский
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Тимур Осмоловский - новости
Нападающий
Имя
Тимур
Фамилия
Осмоловский
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Майкоп
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
28 мая 2000 (24 года)
Рост
186
Вес
72
Статистика
Новости
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