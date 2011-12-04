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Эрнан Креспо
Статистика
Эрнан Креспо - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1975 (51)
#9 | Нападающий
184 см | 81 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0 : 0
04.12.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2 : 1
26.11.2011
Парма
82' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 0
20.11.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 0
06.11.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
30.10.2011
Чезена
75' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4 : 1
26.10.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
0 : 1
25.09.2011
Рома
64' - 81'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
3 : 0
21.09.2011
Парма
66' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
2 : 1
18.09.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 1
11.09.2011
Парма
Был в запасе
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