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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 20 ноября 2011
Парма
20.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
58'
Д. Биабиани
76'
С. Джовинко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
Замена
Д. Паскуале
️️️️
М. Домицци
Замена
Х. Вальдес
️️️️
С. Джовинко
Замена
К. Баттоккио
️️️️
К. Асамоа
Замена
М. Рубин
️️️️
М. Гобби
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Джовинко
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Г. Пелле
Желтая карточка
Г. Пелле
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
Д. Биабиани
Пас отдал
С. Джовинко
Желтая карточка
Ф. Валиани
Желтая карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Парма
1
Никола Паварини
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
4
Морроне
80
Валиани
14
Биабиани
9
Пелле
21
Джовинко
3-2-3-2
1
Ханданович
5
Данило
8
Баста
6
Домицци
22
Исла
4
Бенатиа
27
Асамоа
3
Пинци
7
Армеро
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
18
Гобби
33
Рубин
33
Рубин
18
Гобби
9
Пелле
27
Сантакроче
27
Сантакроче
9
Пелле
21
Джовинко
10
Вальдес
10
Вальдес
21
Джовинко
6
Домицци
26
Паскуале
26
Паскуале
6
Домицци
27
Асамоа
22
Баттоккио
22
Баттоккио
27
Асамоа
22
Исла
8
Торже
8
Торже
22
Исла
Остались в запасе
Парма
Удинезе
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Парма - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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