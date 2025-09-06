Введите ваш ник на сайте
€ 100 тыс

Артемий Укомский - трансферы

Динамо Киров
29 апреля 1998 (27), Юбилейный
#11 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.09.25 / 30.06.26
Шинник
Динамо Киров
Аренда
25.08.23 / 30.06.24
Спартак К
КАМАЗ
Аренда
01.07.22 / 05.08.24
Калуга
Спартак К
Свободный агент
15.02.22 / 01.07.22
Динамо Бр
Калуга
Свободный агент
11.07.18 / 15.02.22
Олимп-Долгопрудный
Динамо Бр
Свободный агент
