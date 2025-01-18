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Чили. Примера
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Универсидад де Чили
Лука Ромеро
Трансферы
€ 3 млн
Лука Ромеро - трансферы
Универсидад де Чили
18 ноября 2004 (21)
#24 | Полузащитник
169 см
Аргентина | Испания
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18.01.25 / 30.06.30
Милан
Крус Асуль
3,30 млн €
23.07.24 / 17.01.25
Милан
Алавес
Аренда
22.01.24 / 30.06.24
Милан
Альмерия
Аренда
06.07.23 / 18.01.25
Лацио
Милан
Свободный агент
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«Ювентус» хочет россиянина, «Спартак» может лишиться Жедсона, Эриксен вновь чуть не умер на поле и другие новости
00:57
Леау объяснил драку в матче с Чили
00:17
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Вчера, 23:58
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Вылетевший из РПЛ «Пари НН» выбрал тренера на следующий сезон
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Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
Вчера, 22:11
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