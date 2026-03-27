Статистика по турнирам

Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 Мексика. Лига МХ 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чили. Примера 2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 Межконтинентальный кубок 2025 Парагвай. Примера 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Примера 2024/2025 Испания. Примера 2023/2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020