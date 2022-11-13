Лука Ромеро - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|78' - 90'
|Салернитана
|0:2
|Лацио
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|0:2
|Аталанта
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 21 тур
|02.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:0
|Лацио
|Италия. Кубок, 1/4 финала
|29.01.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:1
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 20 тур
|24.01.2023
|78' - 90'
|Лацио
|4:0
|Милан
|Италия. Серия А, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|78' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Лацио (Рим)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|24.01.2023
|78' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|85' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|13.11.2022
|1' -69'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|10.11.2022
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|69'
|06.11.2022
|84' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Салернитана (Салернитана)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Лацио (Рим)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Лацио (Рим)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)