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Хиско
Статистика
Хиско - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1986 (40), Санта-Понса
#9 | Нападающий
188 см | 85 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
89' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Кордоба
2 : 0
05.01.2015
Гранада
82' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
2 : 2
23.11.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0 : 0
07.11.2014
Депортиво
69' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
01.11.2014
Кордоба
1' - 63'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1 : 1
25.10.2014
Реал Сосьедад
46' - 90'
87'
Испания. Примера, 8 тур
Кордоба
1 : 2
18.10.2014
Малага
46' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0 : 0
28.09.2014
Эспаньол
78' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1 : 1
30.08.2014
Сельта
79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 0
25.08.2014
Кордоба
65' - 90'
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