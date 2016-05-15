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Хоан Верду
Статистика
Хоан Верду - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1983 (43)
#25 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
13
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 1
08.05.2016
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 1
02.05.2016
Леванте
86' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 2
24.04.2016
Атлетик
62' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
5 : 1
21.04.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 0
04.04.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
13.03.2016
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2016
Леванте
1' - 75'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 3
02.03.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
3 : 0
28.02.2016
Леванте
1' - 54'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
64' - 90'
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