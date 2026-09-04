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€ 2,50 млн

Алекс Кольядо - статистика

Аль-Шамаль
22 апреля 1999 (27), Сабадель
#10 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Холуд
26
5
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Холуд
2 : 0
21.05.2025
Аль-Фейха
1' - 89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Холуд
1 : 0
10.05.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Кадисия
4 : 1
02.05.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
41'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Холуд
0 : 1
23.04.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Холуд
1 : 3
18.04.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
10.04.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Наср
3 : 1
14.03.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Холуд
2 : 1
06.03.2025
Аль-Фат
1' - 83'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Холуд
3 : 2
08.02.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
4 : 3
01.02.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
15'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Холуд
2 : 1
25.01.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 0
20.01.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Холуд
1 : 0
15.01.2025
Аль-Ахли
1' - 90'
90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
10.01.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
0 : 3
06.12.2024
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
28.11.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Дамак
2 : 1
24.11.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
21'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Холуд
0 : 2
07.11.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
02.11.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
18'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
3 : 3
25.10.2024
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Фат
1 : 1
20.10.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Халидж
1 : 0
04.10.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Холуд
2 : 4
28.09.2024
Аль-Хиляль
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Вахда
0 : 1
19.09.2024
Аль-Холуд
1' - 89'
60'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд
3 : 3
15.09.2024
Аль-Оруба
1' - 90'
52'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
3 : 1
29.08.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
50'
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