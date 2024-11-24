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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Аль-Холуд
Дамак - Аль-Холуд: обзор матча 24 ноября 2024
Дамак
24.11.2024, воскресенье, 16:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Холуд
24'
Д. Н'Куду
67'
Ф. Шафаи
45+4'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Аль-Холуд
Замена
Ф. Аль-Субиани
️️️️
Д. Н'Куду
90'
+7
Замена
М. Аль-Хайбари
️️️️
Х. Диалло
90'
+7
Желтая карточка
A. Fallatah
90'
+4
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Д. Саяр Аль-Анази
90'
+2
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Ф. Камано
82'
Желтая карточка
Д. Саяр Аль-Анази
74'
Вторая желтая
Р. Солан
71'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Шафаи
Пас отдал
А. Бедран
67'
Желтая карточка
Р. Солан
54'
51'
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
46'
Замена
Ф. Аль-Шамрани
️️️️
К. Н'Дорам
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Мюлека
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Р. Солан
24'
21'
Желтая карточка
А. Кольядо
7'
Желтая карточка
Д. Мюлека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
95
A. Fallatah
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Дамак
21
Yahya Abu Dahi
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Аль-Холуд
33
Jassim Al Ashban
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
3-2-2-1-2
97
Аль-Бухари
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
6
Абдулла
95
14
Н'Куду
40
Камано
13
Диалло
15
Солан
3-1-1-3-2
43
Гроэ
23
Гьембер
7
5
Троост-Эконг
96
Н'Дорам
15
Дьен
10
Кольядо
18
Аль-Сафари
9
Маолида
11
Мюлека
45
Асири
21
Аль-Анази
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
21
Аль-Анази
13
Диалло
67
Аль-Хайбари
67
Аль-Хайбари
13
Диалло
14
Н'Куду
6
Аль-Субиани
6
Аль-Субиани
14
Н'Куду
40
Камано
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
40
Камано
96
Н'Дорам
29
Аль-Шамрани
29
Аль-Шамрани
96
Н'Дорам
Остались в запасе
Дамак
Аль-Холуд
21
Yahya Abu Dahi
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Jassim Al Ashban
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
21
Yahya Abu Dahi
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Остались в запасе
33
Jassim Al Ashban
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Дамак - Аль-Холуд
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
20
10
Офсайды
1
4
Количество передач
316
382
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Al Esmaiel, Saudi Arabia
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
Новости команд
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