Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Холуд
Халидж - Аль-Холуд: обзор матча 04 октября 2024
Халидж
04.10.2024, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Холуд
66'
А. Аль-Салем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Холуд
Замена
А. Аль-Шаафи
️️️️
Ф. Мартинш
90'
+5
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
Х. Нарей
90'
+4
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
К. Фортунис
87'
Замена
️️️️
А. Аль-Салем
87'
85'
Замена
J. Al Dosari
️️️️
К. Н'Дорам
77'
Замена
А. Асири
️️️️
М. Маолида
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Салем
Пас отдал
П. Ребошу
66'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Тиссеран
61'
46'
Замена
M. Sawan
️️️️
А. Аль-Сафари
Желтая карточка
А. Аль-Фахад
40'
13'
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
10'
Желтая карточка
А. Дьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
Аль-Холуд
33
Jassim Al Ashban
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
70
M. Sawan
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
32
Тиссеран
19
Аль-Фахад
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
6
Курбелис
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
9
Аль-Салем
15
Хамзи
4-1-1-3-1
43
Гроэ
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
12
27
Аль-Шаммрани
96
Н'Дорам
15
Дьен
10
Кольядо
18
Аль-Сафари
9
Маолида
11
Мюлека
10
Мартинш
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
10
Мартинш
7
Фортунис
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
7
Фортунис
32
Тиссеран
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
32
Тиссеран
7
Нарей
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
7
Нарей
96
Н'Дорам
4
4
96
Н'Дорам
18
Аль-Сафари
70
70
18
Аль-Сафари
9
Маолида
45
Асири
45
Асири
9
Маолида
Остались в запасе
Халидж
Аль-Холуд
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
33
Jassim Al Ashban
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
Остались в запасе
33
Jassim Al Ashban
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Халидж - Аль-Холуд
1
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
507
328
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Sami Ahmed Al-Jurays, Saudi Arabia
Стадион:
Al-Khaleej Club Stadium, Saihat
Новости команд
Все
Халидж
Аль-Холуд
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Сборная Португалии отреагировала на хет-трик 41-летнего Роналду
30 октября
2
Роналду опубликовал пост после первого хет-трика за 2,5 года
30 октября
Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу – у португальца 985 голов за карьеру
29 октября
6
«Аль-Наср» – «Аль-Холуд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Сборная Португалии отреагировала на хет-трик 41-летнего Роналду
30 октября
2
Роналду опубликовал пост после первого хет-трика за 2,5 года
30 октября
Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу – у португальца 985 голов за карьеру
29 октября
6
«Аль-Наср» – «Аль-Холуд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+