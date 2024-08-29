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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Рияд - Аль-Холуд
Аль-Рияд - Аль-Холуд: обзор матча 29 августа 2024
Аль-Рияд
29.08.2024, четверг, 18:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Холуд
21'
М. Джахфали (АГ)
75'
И. Байеш
50'
А. Кольядо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Рияд - Аль-Холуд
83'
Замена
A. Al Rashidi
️️️️
А. Аль-Сафари
ГОЛ! 2:1!
И. Байеш
75'
Замена
Й. Барбе
️️️️
М. Тамбакти
66'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Кольядо
46'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
М. Джахфали
45'
+12
Желтая карточка
Х. Аль-Шаммрани
Замена
С. Аль-Манхали
️️️️
Я. Аль-Бакр
45'
+4
Желтая карточка
Я. Аль-Бакр
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Джахфали
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
33
Jassim Al Ashban
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
19
Abdullah Al Rashidi
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
70
M. Sawan
ЦП
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
3-3-1-2-1
82
Борян
78
Тамбакти
13
Асири
7
Селемани
16
Аль-Хайбари
21
Кал
2
Аль-Бакр
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
13
Конате
3-2-1-3-1
43
Гроэ
23
Гьембер
70
Джахфали
5
Троост-Эконг
27
Аль-Хавсави
27
Аль-Шаммрани
15
Дьен
10
Кольядо
18
Аль-Сафари
9
Маолида
11
Мюлека
2
Аль-Бакр
25
Аль-Манхали
25
Аль-Манхали
2
Аль-Бакр
78
Тамбакти
5
Барбе
5
Барбе
78
Тамбакти
18
Аль-Сафари
19
19
18
Аль-Сафари
70
Джахфали
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
70
Джахфали
70
70
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Холуд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
33
Jassim Al Ashban
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
33
Jassim Al Ashban
ВР
4
J. Al Dosari
ЦЗ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
17
Рияд Аль-Ибрахим
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Холуд
1
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
14
Офсайды
1
0
Количество передач
320
384
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Главный судья:
Sultan Sanat Alharbi, Saudi Arabia
Стадион:
Принс Турки бин Абдул Азиз
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