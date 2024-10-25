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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Холуд - Аль-Наср
Аль-Холуд - Аль-Наср: обзор матча 25 октября 2024
Аль-Холуд
25.10.2024, пятница, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Наср
12'
М. Маолида
28'
М. Маолида
71'
Д. Мюлека
16'
Э. Ляпорт
24'
Талиска
90+5'
Талиска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Холуд - Аль-Наср
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Талиска
Замена
M. Sawan
️️️️
М. Маолида
90'
+1
83'
Желтая карточка
А. аль-Хаибари
Замена
️️️️
А. Аль-Сафари
78'
74'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
А. Яхья
73'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ! 3:2!
Д. Мюлека
71'
Желтая карточка
Д. Мюлека
68'
46'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Габриэль
46'
Замена
М. Брозович
️️️️
А. Гариб
35'
Замена
М. Аль-Фатиль
️️️️
Э. Ляпорт
ГОЛ! 2:2!
М. Маолида
Пас отдал
Д. Мюлека
28'
24'
ГОЛ! 1:2!
Талиска
16'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ляпорт
Пас отдал
А. Ладжами
ГОЛ! 1:0!
М. Маолида
Пас отдал
Д. Мюлека
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К)
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-1-1-3-2
43
Гроэ
12
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
45
Асири
11
Мюлека
10
Кольядо
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
14
Ляпорт
78
Ладжами
17
аль-Хаибари
23
Яхья
25
Отавио
29
Гариб
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
9
Маолида
70
70
9
Маолида
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
14
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
14
Ляпорт
29
Гариб
77
Брозович
77
Брозович
29
Гариб
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Наср
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
13
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
307
610
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Аль-Хазм
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