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Абу Уаттара
Статистика
Абу Уаттара - статистика
Завершил карьеру
26 декабря 1999 (26)
#7 | Полузащитник
176 см
Буркина-Фасо
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шериф
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Эльфсборг
2 : 0
01.08.2024
Шериф
84' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 1
25.07.2024
Эльфсборг
87' - 90'
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