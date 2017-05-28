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Джереми Алиадьер
Статистика
Джереми Алиадьер - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1983 (43)
#14 | Нападающий
183 см | 70 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2011/2012
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
13
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Финал
Лорьян
0 : 0
28.05.2017
Труа
75' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
20.05.2017
Бордо
1' - 60'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
63' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
1' - 63'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1 : 1
06.05.2017
Анжер
79' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1 : 4
08.04.2017
Лорьян
1' - 45'
42'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 0
02.04.2017
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
67' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 2
12.03.2017
ПСЖ
58' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 4
05.03.2017
Марсель
1' - 66'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1 : 1
08.02.2017
Тулуза
1' - 80'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 1
04.02.2017
Лорьян
1' - 60'
49'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2017
Дижон
87' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 1
29.11.2016
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
26.11.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
0 : 3
18.11.2016
Монако
67' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 1
05.11.2016
Лорьян
80' - 90'
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