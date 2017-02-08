|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|13
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|75' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Труа (Труа)
|20.05.2017
|1' -60'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.05.2017
|79' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|08.04.2017
|1' -45'
|Лион (Лион)
|1:4
|Лорьян (Лорьян)
|42'
|02.04.2017
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Кан (Кан)
|18.03.2017
|67' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|12.03.2017
|58' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|05.03.2017
|1' -66'
|Лорьян (Лорьян)
|1:4
|Марсель (Марсель)
|08.02.2017
|1' -80'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|04.02.2017
|1' -60'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|49'
|28.01.2017
|87' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:3
|Дижон (Дижон)
|29.11.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|18.11.2016
|67' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Монако (Монако)
|05.11.2016
|80' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)