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    Alex Soares - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Alex Soares
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 19 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:1 Волос (Волос)
    26.02.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Волос (Волос)
    20.02.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2022 1' -46' ОФИ (Ираклион) 2:1 Волос (Волос)
    18'
    05.02.2022 46' -90' Арис (Салоники) 0:2 Волос (Волос)
    80'
    02.02.2022 70' -90' Волос (Волос) 1:1 Ионикос (Никея)
    30.01.2022 71' -90' АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    23.01.2022 77' -90' Волос (Волос) 0:4 ПАОК (Салоники)
    19.01.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    09.01.2022 68' -90' Волос (Волос) 3:1 Панатинаикос (Афины)
    15.12.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    11.12.2021 1' -90' ПАС (Яннина) 3:2 Волос (Волос)
    04.12.2021 1' -77' Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 1' -66' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Волос (Волос)
    20.11.2021 Был в запасе Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    07.11.2021 81' -90' Волос (Волос) 1:2 Арис (Салоники)
    01.11.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
    24.10.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:3 АЕК (Афины)
    17.10.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 4:4 Волос (Волос)
    02.10.2021 73' -90' Волос (Волос) 2:1 Астерас (Триполис)
    26.09.2021 74' -90' Панатинаикос (Афины) 5:1 Волос (Волос)
    81'
    23.09.2021 84' -90' Волос (Волос) 3:0 Атромитос (Перистери)
    19.09.2021 74' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 1:3 Волос (Волос)
    12.09.2021 77' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
    84'
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