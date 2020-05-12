Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ruben Lameiras - статистика

Завершил карьеру
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
15
0
1
2
0
Шавиш
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
0 : 1
12.05.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
4 : 3
05.05.2024
Каза Пиа
71' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
72' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Каза Пиа
1 : 2
21.04.2024
Порту
82' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
66' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
0 : 0
08.04.2024
Эшторил
63' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Визела
0 : 4
31.03.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
17.03.2024
Бенфика
62' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
3 : 1
08.03.2024
Каза Пиа
1' - 90'
77'
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
0 : 0
03.03.2024
Жил Висенте
68' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
24.02.2024
Каза Пиа
1' - 64'
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.02.2024
Арука
1' - 58'
Португалия. Примейра, 21 тур
Риу Аве
1 : 0
11.02.2024
Каза Пиа
89' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
71' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Спортинг
8 : 0
29.01.2024
Каза Пиа
1' - 72'
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
1 : 3
20.01.2024
Фаренсе
70' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 10 тур
Шавиш
0 : 2
04.11.2023
Бенфика
1' - 58'
41'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
28.10.2023
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 4 тур
Шавиш
1 : 2
03.09.2023
Морейренcе
1' - 46'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
5 : 0
26.08.2023
Шавиш
76' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+