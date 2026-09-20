Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Джордже Николич - статистика

Чукарички
13 апреля 1997 (29), Белград
#1 | Вратарь
195 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 8 тур
Радник
3 : 1
05.09.2026
Чукарички
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
0 : 5
29.08.2026
Войводина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
11
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
0 : 2
08.02.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 0
10.11.2024
Сивасспор
1' - 90'
53'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
1' - 90'
4'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+