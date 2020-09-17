Джордже Николич - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:3
|ЦСКА (София)
|24.09.2020
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:2
|Анортосис (Ларнака)
|86'
|17.09.2020
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|1:2
|Базель (Базель)