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    Джордже Николич - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Джордже
    Фамилия Николич
    Команда Уйпешт
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2020 1' -90' Базель (Базель) 1:3 ЦСКА (София)
    24.09.2020 1' -90' Базель (Базель) 3:2 Анортосис (Ларнака)
    86'
    17.09.2020 1' -90' Осиек (Осиек) 1:2 Базель (Базель)
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