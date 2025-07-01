Введите ваш ник на сайте
Стив Манданда
Трансферы
Стив Манданда - трансферы
Завершил карьеру
28 марта 1985 (40)
#30 | Вратарь
185 см | 82 кг
Франция | ДР Конго
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Ренн
Без клуба
Свободный агент
06.07.22 / 01.07.25
Марсель
Ренн
Свободный агент
11.07.17 / 06.07.22
Кристал Пэлас
Марсель
3 млн €
01.07.16 / 11.07.17
Марсель
Кристал Пэлас
Свободный агент
01.07.08 / 01.07.16
Гавр
Марсель
2,50 млн €
24.07.07 / 30.06.08
Гавр
Марсель
Аренда 400 тыс €
