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Стив Манданда
Статистика
Стив Манданда - статистика
Завершил карьеру
28 марта 1985 (41)
#30 | Вратарь
185 см | 82 кг
Франция | ДР Конго
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Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
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Ренн
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
4 : 2
17.05.2025
Ренн
90' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2 : 0
10.05.2025
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
2 : 1
03.05.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
4 : 1
26.04.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
2 : 1
18.04.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Гавр
1 : 5
13.04.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
0 : 1
06.04.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
0 : 3
30.03.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
1 : 0
15.03.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
1 : 4
08.03.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1 : 0
21.02.2025
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
0 : 2
16.02.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0 : 2
08.02.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1 : 0
02.02.2025
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3 : 2
25.01.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 2
18.01.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1 : 2
11.01.2025
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 2
03.01.2025
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 0
15.12.2024
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
08.12.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
5 : 0
30.11.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
1 : 0
24.11.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0 : 2
10.11.2024
Тулуза
1' - 46'
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
4 : 0
03.11.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1 : 0
25.10.2024
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 1
19.10.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
1 : 2
05.10.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
3 : 0
18.08.2024
Лион
1' - 90'
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