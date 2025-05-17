Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Франция. Лига 1 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Лига 1 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Кубок лиги 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Франции 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008