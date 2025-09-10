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Стив Манданда
Новости
Стив Манданда - новости
Завершил карьеру
28 марта 1985 (41)
#30 | Вратарь
185 см | 82 кг
Франция | ДР Конго
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Трансферы
Публикации
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
2025.09.10 22:30
2
Чемпион мира-2018 закончил карьеру в сборной Франции
2023.01.14 14:59
Манданда ушел из «Марселя». Он провел более 600 матчей за 15 лет в клубе
2022.07.06 21:08
1
У Манданда – коронавирус. Его исключили из состава сборной Франции
2020.09.04 13:36
Фото
Манданда продлил контракт с «Марселем». Он провел за клуб рекордное число игр
2020.08.26 17:50
Президент «Марселя»: «Манданда, Товен и Пайет останутся в клубе на следующий сезон»
2020.06.23 11:41
Фото
Облак и Манданда вышли в лидеры сезона по числу сухих матчей среди вратарей топ-пяти лиг Европы
2020.02.10 16:40
14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки
2018.07.15 23:25
18
Фото
15 игроков сборной Франции на ЧМ-2018 имеют африканские корни
2018.07.10 16:14
13
Видео
Льорис головой забил Манданда на тренировке сборной Франции
2018.07.03 15:17
2
Манданда, Окампос, Пайет – в старте «Марселя» на матч с «Атлетико»; Годин, Коста, Гризманн сыграют за испанцев
2018.05.16 20:55
2
Манданда: «Гризманн способен на поле на все что угодно»
2018.05.16 07:14
Манданда не сыграет с «Зальцбургом», его в воротах заменит Пеле
2018.05.03 06:32
Неймар уступил Манданда звание лучшего футболиста Лиги 1
2017.10.24 10:55
6
Голкипер «Марселя» установил рекорд по количеству сыгранных матчей
2017.10.16 07:53
4
Фото
Манданда вернулся в «Марсель»
2017.07.11 21:11
Голкипер «Кристал Пэлас» Манданда выбыл на шесть недель
2016.12.02 13:30
Пардью доволен игрой Манданды
2016.10.25 14:26
Фото
Манданда попрощался с «Марселем»
2016.07.22 09:16
Манданда сменил «Марсель» на «Кристал Пэлас»
2016.07.01 14:55
3
Манданда может сменить «Марсель» на один из клубов АПЛ
2016.06.29 01:38
Манданда может перейти в «Челси»
2016.06.15 06:58
Манданда – лучший голкипер Лиги 1 в сезоне-2015/16
2016.05.08 21:11
Манданда останется в «Марселе», несмотря на предложения от «Ливерпуля» и «Астон Виллы»
2016.01.10 19:32
1
Манданда заинтересовал «Бешикташ»
2016.01.04 15:28
Манданда планирует покинуть «Марсель»
2015.12.22 07:57
Манданда: «Отставка Бьелсы шокировала команду»
2015.08.09 09:46
Будущее Манданда в «Марселе» пока под вопросом
2015.08.08 00:41
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