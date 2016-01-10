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    • Манданда останется в «Марселе», несмотря на предложения от «Ливерпуля» и «Астон Виллы»

    Манданда останется в «Марселе», несмотря на предложения от «Ливерпуля» и «Астон Виллы»

    Голкипер «Марселя» Стив Манданда заявил, что не собирается менять свою клубную прописку в зимнее трансферное окно. К 30-летнему стражу ворот проявляли интерес сразу два клуба английской Премьер-лиги: «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

    «Переговоры были достаточно продолжительными. Затем я взял паузу для раздумья и пришел к выводу, что лучшим продолжением карьеры для меня будет остаться в «Марселе», – сказал француз.

    В текущем сезоне Манданда в 26 матчах за «Марсель» пропустил 28 голов, семь раз отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского вратаря в 10 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    10.01.2016 19:32
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    Комментарии (2)
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    vladik12
    1452454094
    Напрасно. Хватит ему уже сидеть на месте, на уровне АПЛ смотрелся бы как минимум достойно.
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    ologreds
    1694996442
    numo454392
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