Голкипер «Марселя» установил рекорд по количеству сыгранных матчей

Я помню как он в сборной после Бартеза пылил, думал он уже карьеру закончил, а ему только 32 года. еще лет 5 поиграет и отметка в 600 матчей у него в кармане)
Голкипер «Марселя» Стив Манданда провел свой очередной матч чемпионата Франции, в котором его команда встречалась со «Страсбуром». Игра завершилась со счетом 3:3.
Благодаря этой встрече, 32-летний вратарь записал на свой счет 453-й матч в составе провансальцев в карьере. Такой показатель является рекордным для клуба.
Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику команды Роже Скотти, который с 1942 по 1958 годы провел за «Марсель» 452 игры.