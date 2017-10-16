Голкипер «Марселя» установил рекорд по количеству сыгранных матчей

Голкипер «Марселя» Стив Манданда провел свой очередной матч чемпионата Франции, в котором его команда встречалась со «Страсбуром». Игра завершилась со счетом 3:3.

Благодаря этой встрече, 32-летний вратарь записал на свой счет 453-й матч в составе провансальцев в карьере. Такой показатель является рекордным для клуба.

Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику команды Роже Скотти, который с 1942 по 1958 годы провел за «Марсель» 452 игры.