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    Голкипер «Марселя» установил рекорд по количеству сыгранных матчей

    Голкипер «Марселя» Стив Манданда провел свой очередной матч чемпионата Франции, в котором его команда встречалась со «Страсбуром». Игра завершилась со счетом 3:3.

    Благодаря этой встрече, 32-летний вратарь записал на свой счет 453-й матч в составе провансальцев в карьере. Такой показатель является рекордным для клуба.

    Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику команды Роже Скотти, который с 1942 по 1958 годы провел за «Марсель» 452 игры.

    Источник: Opta

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    16.10.2017 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3503

      acor94 17 октября 2017, 12:11

      Я помню как он в сборной после Бартеза пылил, думал он уже карьеру закончил, а ему только 32 года. еще лет 5 поиграет и отметка в 600 матчей у него в кармане)

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 16 октября 2017, 10:10

      Манданданище!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > kachan63 16 октября 2017, 12:08

      классно сказано))+++

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 16 октября 2017, 08:46

      ого го

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