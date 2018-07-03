Льорис головой забил Манданда на тренировке сборной Франции

Сегодня сборная Франции провела тренировку накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Уругваем.

В одном из эпизодов голкипер Уго Льорис после навеса головой поразил ворота своего коллеги по амплуа Стива Манданда.

Встреча Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.