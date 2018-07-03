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    Льорис головой забил Манданда на тренировке сборной Франции

    Сегодня сборная Франции провела тренировку накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Уругваем.

    В одном из эпизодов голкипер Уго Льорис после навеса головой поразил ворота своего коллеги по амплуа Стива Манданда.

    Встреча Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    03.07.2018 15:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +46

      kirya088 3 июля 2018, 17:26

      Манданде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 15:29

      Погба и Гризманна в запас...

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