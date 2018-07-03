Льорис головой забил Манданда на тренировке сборной Франции

Манданде
Сегодня сборная Франции провела тренировку накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Уругваем.
В одном из эпизодов голкипер Уго Льорис после навеса головой поразил ворота своего коллеги по амплуа Стива Манданда.
Встреча Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Coup franc de @SteveMandanda pour la tête plongeante d'Hugo Lloris !! Belle connexion entre nos gardiens #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PBwFKVETH2— Equipe de France (@equipedefrance) 3 июля 2018 г.