Манданда вернулся в «Марсель»

Голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда перешел в «Марсель». Как сообщает официальный сайт французского клуба, контракт с 32-летним вратарем рассчитан на три года.
Напомним, за «Марсель» француз выступал с 2007 по 2016 год и покинул команду прошлым летом.
В минувшем сезоне Манданда провел за «Кристал Пэлас» в АПЛ девять матчей, в которых пропустил 17 голов.
COMMUNIQUÉ | L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature de @SteveMandanda ! #SteveEstOlympien pic.twitter.com/42B9bqnziz— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 11 июля 2017 г.