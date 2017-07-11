Манданда вернулся в «Марсель»

Голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда перешел в «Марсель». Как сообщает официальный сайт французского клуба, контракт с 32-летним вратарем рассчитан на три года.

Напомним, за «Марсель» француз выступал с 2007 по 2016 год и покинул команду прошлым летом.

В минувшем сезоне Манданда провел за «Кристал Пэлас» в АПЛ девять матчей, в которых пропустил 17 голов.