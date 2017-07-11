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    Манданда вернулся в «Марсель»

    Голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда перешел в «Марсель». Как сообщает официальный сайт французского клуба, контракт с 32-летним вратарем рассчитан на три года.

    Напомним, за «Марсель» француз выступал с 2007 по 2016 год и покинул команду прошлым летом.

    В минувшем сезоне Манданда провел за «Кристал Пэлас» в АПЛ девять матчей, в которых пропустил 17 голов.

    Источник: ФК «Марсель»

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    11.07.2017 21:11
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