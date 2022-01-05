Лумор - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Лумор
|Фамилия
|Агбеньену
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лумор
|Фамилия
|Агбеньену
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2022
|76' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Арис (Салоники)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|23.02.2022
|80' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|14.02.2022
|86' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:0
|Арис (Салоники)
|02.02.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|АЕК (Афины)
|44'
|30.01.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Арис (Салоники)
|23.01.2022
|1' -72'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Арис (Салоники)
|05.01.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Арис (Салоники)
|20.12.2021
|1' -78'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|76'
|16.12.2021
|46' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|28.11.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Арис (Салоники)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Арис (Салоники)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|5:1
|Панетоликос (Агринио)
|18.10.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|Арис (Салоники)
|02.10.2021
|69' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|13.09.2021
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)