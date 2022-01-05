Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лумор - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Лумор
    Фамилия Агбеньену
    Команда Арис
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 августа 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2022 76' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Арис (Салоники)
    06.03.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    23.02.2022 80' -90' Арис (Салоники) 3:0 Атромитос (Перистери)
    20.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    14.02.2022 86' -90' ПАС (Яннина) 2:0 Арис (Салоники)
    02.02.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 АЕК (Афины)
    44'
    30.01.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:2 Арис (Салоники)
    23.01.2022 1' -72' Арис (Салоники) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.01.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Арис (Салоники)
    05.01.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Арис (Салоники)
    20.12.2021 1' -78' Арис (Салоники) 1:0 Ионикос (Никея)
    76'
    16.12.2021 46' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    12.12.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    05.12.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Астерас (Триполис)
    28.11.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:1 Арис (Салоники)
    07.11.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Арис (Салоники)
    24.10.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 5:1 Панетоликос (Агринио)
    18.10.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:1 Арис (Салоники)
    02.10.2021 69' -90' Арис (Салоники) 0:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    13.09.2021 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    • Читайте нас: 
    11