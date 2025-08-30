Введите ваш ник на сайте
€ 100 тыс

Данила Смирнов - трансферы

Кубань
7 июня 2001 (24), Самара
#17 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
30.08.25 / 30.06.26
Астрахань
Кубань
Свободный агент
05.03.25 / 30.08.25
Волгарь
Астрахань
Свободный агент
13.07.22 / 05.03.25
Крылья Советов
Волгарь
Свободный агент
01.08.20 / 13.07.22
Крылья Советов-2
Крылья Советов
?
01.07.18 / 01.08.20
Крылья Советов-2
Крылья Советов-2
?
18+
