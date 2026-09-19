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Альянса
Эстебан Павес
Статистика
€ 150 тыс
Эстебан Павес - статистика
Альянса
1 мая 1990 (36), Сантьяго
#5 | Полузащитник
180 см
Чили
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Альянса
2 : 0
19.09.2026
АДТ
1' - 90'
Перу. Лига 1, 9 тур
Альянса
1 : 2
13.09.2026
Университарио
1' - 90'
Перу. Лига 1, 8 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
06.09.2026
Альянса
1' - 90'
Перу. Лига 1, 7 тур
Альянса
0 : 1
30.08.2026
Депортиво Гарсиласо
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Перу. Лига 1 2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Чили. Примера 2024
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Чили
6 : 1
09.02.2025
Панама
1' - 57'
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