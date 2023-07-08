Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетико
Ли Кан Ин
Трансферы
€ 28 млн
Ли Кан Ин - трансферы
Атлетико
19 февраля 2001 (25), Инчхон
#19 | Полузащитник
173 см
Южная Корея
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.07.23 / 30.06.28
Мальорка
ПСЖ
22 млн €
30.08.21 / 08.07.23
Валенсия
Мальорка
Свободный агент
Главные новости
Разгромы «Спартака» и «Зенита», нулевое «Динамо», вариант для Смолова в РПЛ и другие новости
00:50
Комментарий Барко о будущем в «Спартаке»
00:33
5
Мостовой прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Родиной»
00:23
2
Карседо прокомментировал разгром «Родины»
Вчера, 23:45
Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:15
1
Месси исключили из числа участников Матча звезд МЛС
Вчера, 22:59
1
РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0)
Вчера, 22:44
55
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
Вчера, 22:28
Федотов оценил отмену пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:09
5
В ворота «Спартака» отменили пенальти после ВАР
Вчера, 21:25
19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+