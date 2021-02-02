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    Кейн Рэмси - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Кейн
    Фамилия Рэмси
    Команда Саутгемптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:1 Фулхэм (Лондон)
    08.05.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    30.04.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Лестер (Лестер)
    14.03.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    10.03.2021 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 5:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    01.03.2021 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    23.02.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    20.02.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Челси (Лондон)
    06.02.2021 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    02.02.2021 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 9:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    30.01.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    26.01.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:3 Арсенал (Лондон)
    04.01.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    06.11.2020 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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