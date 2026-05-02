Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Кейн Рэмси - статистика

Чарльтон
10 октября 2000 (25)
#2 | Полузащитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
37
0
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 1
02.05.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Чарльтон
1 : 2
11.04.2026
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уотфорд
1 : 1
06.04.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Чарльтон
1 : 2
03.04.2026
Бристоль Сити
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Чарльтон
0 : 1
21.03.2026
Норвич Сити
1' - 87'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Оксфорд
1 : 1
14.03.2026
Чарльтон
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Мидлсбро
0 : 1
11.03.2026
Чарльтон
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
1 : 0
07.03.2026
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Чарльтон
0 : 1
28.02.2026
Рексхэм
1' - 84'
17'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 1
24.02.2026
Чарльтон
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Саутгемптон
1 : 1
21.02.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
1 : 3
17.02.2026
Портсмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Чарльтон
1 : 0
11.02.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
06.02.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лестер
0 : 2
31.01.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
4 : 0
24.01.2026
Чарльтон
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 2
20.01.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Чарльтон
1 : 0
17.01.2026
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
1 : 0
20.12.2025
Оксфорд
1' - 89'
88'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
13.12.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Чарльтон
1 : 2
09.12.2025
Мидлсбро
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ковентри
3 : 1
29.11.2025
Чарльтон
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
3 : 0
25.11.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Чарльтон
1 : 5
22.11.2025
Саутгемптон
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 0
08.11.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
1 : 0
04.11.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Чарльтон
1 : 1
01.11.2025
Суонси
44' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
21.10.2025
Чарльтон
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 1
18.10.2025
Шеффилд Уэнсдэй
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
2 : 0
04.10.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.09.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
3 : 0
27.09.2025
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Чарльтон
1 : 1
13.09.2025
Миллуолл
1' - 74'
55'
74'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
30.08.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Чарльтон
0 : 1
23.08.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
0 : 0
16.08.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+