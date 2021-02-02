Кейн Рэмси - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Кейн
|Фамилия
|Рэмси
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2000 (22 года)
|Имя
|Кейн
|Фамилия
|Рэмси
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:1
|Фулхэм (Лондон)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|30.04.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.03.2021
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.02.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|02.02.2021
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|9:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.01.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|04.01.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)