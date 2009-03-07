Николя Фоверг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Фоверг
|Команда
|Седан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Фоверг
|Команда
|Седан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:2
|Нанси (Нанси)
|17.05.2009
|80' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|13.05.2009
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|02.05.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лилль (Лилль)
|26.04.2009
|61' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|18.04.2009
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|73'
|12.04.2009
|82' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|04.04.2009
|85' -90'
|Нант (Нант)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|14.03.2009
|61' -90'
|Кан (Кан)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|07.03.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Лион (Лион)
|28.02.2009
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|87'
|22.02.2009
|78' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монако (Монако)
|17.02.2009
|60' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|87'
|14.02.2009
|46' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|07.02.2009
|1' -47'
|Лилль (Лилль)
|3:2
|Сошо (Монбельяр)
|01.02.2009
|64' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|18.01.2009
|71' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|75'
|29.11.2008
|1' -60'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|23.11.2008
|69' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|15.11.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|09.11.2008
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|01.11.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Нант (Нант)
|29.10.2008
|1' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|25.10.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:2
|Кан (Кан)
|04.10.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Валансьен (Валансьен)
|28.09.2008
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|20.09.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:2
|Осер (Осер)
|14.09.2008
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|31.08.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|16.08.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:3
|Ле Ман (Ле Ман)
|09.08.2008
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Лилль (Лилль)