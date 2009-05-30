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Николя Фоверг
Статистика
Николя Фоверг - статистика
Завершил карьеру
13 октября 1984 (42)
#9 | Нападающий
191 см | 81 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3 : 2
30.05.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1 : 1
17.05.2009
Ницца
80' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
13.05.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
3 : 1
02.05.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 2
26.04.2009
Марсель
61' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2 : 1
18.04.2009
Лилль
Был в запасе
73'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 0
12.04.2009
ПСЖ
82' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
0 : 2
04.04.2009
Лилль
85' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
0 : 1
14.03.2009
Лилль
61' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 0
07.03.2009
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2 : 0
28.02.2009
Лилль
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2 : 1
22.02.2009
Монако
78' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0 : 0
17.02.2009
Лилль
60' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2 : 0
14.02.2009
Лилль
46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
3 : 2
07.02.2009
Сошо
1' - 47'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
2 : 2
01.02.2009
Лилль
64' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 0
18.01.2009
Ренн
71' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
29.11.2008
Лорьян
1' - 60'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 2
23.11.2008
Лилль
69' - 90'
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