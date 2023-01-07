Эдиссон Йорданов - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Эдиссон
|Фамилия
|Йорданов
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росток
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Эдиссон
|Фамилия
|Йорданов
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росток
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|11.02.2023
|68' - 90'
|Вестерло
|3:3
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2023
|1' - 76'
|Эйпен
|1:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|11.02.2023
|68' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Гент (Гент)
|04.02.2023
|1' -76'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|65' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|1' -71'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|1' -73'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|49'
|13.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|07.01.2023
|46' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|89' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|12.11.2022
|78' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|06.11.2022
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.10.2022
|80' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|90' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|07.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)