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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Юнион СЖ
Вестерло - Юнион СЖ: обзор матча 10 августа 2024
Вестерло
10.08.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 3
Завершен
Юнион СЖ
14'
Д. Хасполат
17'
A. Mebude
32'
А. Саядманеш
54'
Б. Рейнолдс
5'
К. Родригес
70'
К. Родригес
90+2'
К. Мак Аллистер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Юнион СЖ
90'
+8
Желтая карточка
К. Мачида
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
К. Мак Аллистер
Пас отдал
Н. Садики
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Мадсен
90'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
87'
Желтая карточка
Д. Хасполат
75'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
А. Пьедфорт
75'
70'
ГОЛ! 4:2!
К. Родригес
Замена
Х. Алькосер
️️️️
А. Саядманеш
65'
Замена
Г. Йоу
️️️️
A. Mebude
64'
Замена
М. Фриган
️️️️
Л. Стассен
64'
58'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
М. Расмуссен
58'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
ГОЛ! 4:1!
Б. Рейнолдс
Пас отдал
A. Mebude
54'
Желтая карточка
А. Саядманеш
48'
45'
Желтая карточка
Ф. Лейсен
ГОЛ! 3:1!
А. Саядманеш
32'
ГОЛ! 2:1!
A. Mebude
Пас отдал
Л. Стассен
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хасполат
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Родригес
Пас отдал
М. Расмуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
4-2-1-3
26
Болат
44
Вушкович
46
Пьедфорт
25
Ромменс
14
Рейнолдс
34
Хасполат
33
Нойштедтер
24
Мадсен
19
Стассен
17
Саядманеш
11
4-1-1-3-1
49
Морис
28
Мачида
16
Лейсен
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
20
Расмуссен
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
13
Родригес
24
Мадсен
19
Фикселлес
19
Фикселлес
24
Мадсен
46
Пьедфорт
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
46
Пьедфорт
11
7
Йоу
7
Йоу
11
17
Саядманеш
7
Алькосер
7
Алькосер
17
Саядманеш
19
Стассен
20
Фриган
20
Фриган
19
Стассен
20
Расмуссен
21
Пуэртас
21
Пуэртас
20
Расмуссен
10
Айт Эль-Хадж
15
Терхо
15
Терхо
10
Айт Эль-Хадж
Остались в запасе
Вестерло
Юнион СЖ
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вестерло - Юнион СЖ
3
2
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
15
Офсайды
2
3
Количество передач
316
375
Сейвы
4
4
Точность передач %
67
72
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
21
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.45
2.88
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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