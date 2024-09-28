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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Вестерло
Стандард - Вестерло: обзор матча 28 сентября 2024
Стандард
28.09.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Вестерло
63'
А. Зекири (П)
6'
М. Фриган
64'
М. Фриган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Вестерло
90'
+5
Желтая карточка
Э. Девайн
90'
+3
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
М. Фриган
Замена
М. Бадамоси
️️️️
М. Фосси
86'
84'
Замена
А. Пьедфорт
️️️️
Х. Алькосер
81'
Желтая карточка
А. Саядманеш
75'
Желтая карточка
М. Фриган
Замена
S. Benjdida
️️️️
А. Зекири
74'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
74'
Желтая карточка
Э. О'Нил
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Фриган
Пас отдал
Л. Вушкович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Зекири
63'
Замена
И. Прайс
️️️️
L. Kuavita
63'
61'
Желтая карточка
С. Болат
53'
Желтая карточка
Д. Бос
Замена
А. Калю
️️️️
Н. Нгой
46'
45'
Желтая карточка
Д. Хасполат
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Фриган
Пас отдал
Д. Бос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
14
Léandre Kuavita
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
34
Догукан Хасполат
(К)
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
99
Tom Poitoux
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
3-2-2-4
44
Шутало
25
Хаутекит
13
Фосси
5
Булат
7
Камара
14
21
О'Нил
1
Эполо
3
Нгой
9
Зекири
10
Эккерт
3-3-1-1-2
26
Болат
44
Вушкович
23
Байрам
25
Ромменс
14
Рейнолдс
34
Хасполат
5
Бос
7
Девайн
7
Алькосер
17
Саядманеш
20
Фриган
3
Нгой
22
Калю
22
Калю
3
Нгой
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
14
21
Прайс
21
Прайс
14
13
Фосси
19
Бадамоси
19
Бадамоси
13
Фосси
9
Зекири
21
21
9
Зекири
7
Алькосер
46
Пьедфорт
46
Пьедфорт
7
Алькосер
20
Фриган
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
20
Фриган
Остались в запасе
Стандард
Вестерло
99
Tom Poitoux
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
99
Tom Poitoux
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Стандард - Вестерло
1
6
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
16
Офсайды
2
0
Количество передач
458
283
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.13
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Вестерло
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
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