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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Серкль Брюгге
Вестерло - Серкль Брюгге: обзор матча 28 июля 2024
Вестерло
28.07.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
18'
Л. Стассен
55'
Л. Стассен
64'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Серкль Брюгге
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Н. Мадсен
88'
Замена
М. Фриган
️️️️
A. Mebude
88'
Замена
Х. Алькосер
️️️️
А. Саядманеш
72'
72'
Замена
Бруниньо
️️️️
Т. Сомерс
72'
Замена
С. Мянго
️️️️
Ф. Назинью
ГОЛ! 3:0!
А. Саядманеш
Пас отдал
Л. Стассен
64'
58'
Замена
A. Ouattara
️️️️
Х. ван дер Брюгген
58'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Ф. Аугусто
ГОЛ! 2:0!
Л. Стассен
55'
48'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 1:0!
Л. Стассен
Пас отдал
А. Саядманеш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Erick
ЦП
19
Бруниньо
АП
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
22
Alama Bayo
ЦФ
4-2-1-3
26
Болат
5
Бос
46
Пьедфорт
44
Вушкович
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
34
Хасполат
24
Мадсен
19
Стассен
11
17
Саядманеш
4-1-1-2-3
2
Даланд
5
Попович
5
Равик
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
77
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
9
Аугусто
17
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
17
Саядманеш
7
Алькосер
7
Алькосер
17
Саядманеш
11
20
Фриган
20
Фриган
11
20
Назинью
13
Мянго
13
Мянго
20
Назинью
24
Сомерс
19
Бруниньо
19
Бруниньо
24
Сомерс
9
Аугусто
11
Олаигбе
11
Олаигбе
9
Аугусто
28
ван дер Брюгген
7
7
28
ван дер Брюгген
Остались в запасе
Вестерло
Серкль Брюгге
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Erick
ЦП
22
Alama Bayo
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Erick
ЦП
22
Alama Bayo
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Вестерло - Серкль Брюгге
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
345
363
Сейвы
4
3
Точность передач %
62
65
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.74
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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