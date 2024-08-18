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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Вестерло
Гент - Вестерло: обзор матча 18 августа 2024
Гент
18.08.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Вестерло
27'
П. Геркенс
32'
О. Гандельман
80'
М. Делорж
41'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Вестерло
Замена
С. Кумс
️️️️
М. Делорж
88'
Желтая карточка
О. Гандельман
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Делорж
Пас отдал
М. Дин
80'
77'
Замена
М. Фриган
️️️️
А. Саядманеш
77'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
А. Пьедфорт
77'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
74'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Ф. Сурдез
63'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
61'
56'
Замена
Г. Йоу
️️️️
A. Mebude
41'
ГОЛ! 2:1!
А. Саядманеш
Пас отдал
Н. Мадсен
ГОЛ! 2:0!
О. Гандельман
Пас отдал
Ф. Сурдез
32'
ГОЛ! 1:0!
П. Геркенс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
(К)
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
3-2-2-1-1
33
Руф
4
Ватанабе
82
16
Гандельман
3
Браун
27
Фадиджа
18
Геркенс
17
Делорж
20
Фернандес-Пардо
19
Сурдез
4-2-1-3
26
Болат
14
Рейнолдс
25
Ромменс
46
Пьедфорт
44
Вушкович
33
Нойштедтер
34
Хасполат
24
Мадсен
11
17
Саядманеш
19
Стассен
17
Делорж
24
Кумс
24
Кумс
17
Делорж
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
19
Сурдез
11
Сонко
11
Сонко
19
Сурдез
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
46
Пьедфорт
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
46
Пьедфорт
11
7
Йоу
7
Йоу
11
17
Саядманеш
20
Фриган
20
Фриган
17
Саядманеш
Остались в запасе
Гент
Вестерло
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Гент - Вестерло
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
14
Офсайды
1
2
Количество передач
387
375
Сейвы
7
4
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.99
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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