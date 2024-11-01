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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Дендер
Вестерло - Дендер: обзор матча 01 ноября 2024
Вестерло
01.11.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Дендер
36'
М. Фриган
69'
А. Саядманеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Дендер
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Э. Девайн
90'
+1
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
М. Фриган
90'
+1
75'
Желтая карточка
Б. Гонсалвес
Желтая карточка
Э. Байрам
73'
Замена
Д. Бос
️️️️
А. Саядманеш
73'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Пьедфорт
73'
72'
Замена
J. Oudenhove
️️️️
N. Rodes
72'
Замена
М. Берте
️️️️
Ф. Ферраро
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Саядманеш
69'
63'
Желтая карточка
Б. Нсимба
Замена
A. Mebude
️️️️
Г. Йоу
61'
60'
Замена
D. Acquah
️️️️
Д. Силла
60'
Замена
Д. Грнчар
️️️️
L. Hens
ГОЛ! 1:0!
М. Фриган
Пас отдал
А. Саядманеш
36'
26'
Замена
Р. Квет
️️️️
М. Вилтард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
34
Догукан Хасполат
(К)
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
10
Lennard Hens
(К)
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
90
Мохамед Берте
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
3-3-1-1-2
30
44
Вушкович
25
Ромменс
46
Пьедфорт
23
Байрам
34
Хасполат
14
Рейнолдс
7
Девайн
7
Йоу
20
Фриган
17
Саядманеш
4-3-1-2
13
20
Силла
21
23
Пупе
7
Гонсалвес
10
18
24
Вилтард
77
Нсимба
88
Ферраро
21
Шедлер
17
Саядманеш
5
Бос
5
Бос
17
Саядманеш
7
Девайн
19
Фикселлес
19
Фикселлес
7
Девайн
46
Пьедфорт
8
Сидорчук
8
Сидорчук
46
Пьедфорт
20
Фриган
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
20
Фриган
7
Йоу
11
11
7
Йоу
24
Вилтард
16
Квет
16
Квет
24
Вилтард
18
8
8
18
20
Силла
23
23
20
Силла
10
20
Грнчар
20
Грнчар
10
88
Ферраро
90
Берте
90
Берте
88
Ферраро
Остались в запасе
Вестерло
Дендер
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Боб Питерс
30
Гийом Дитш
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Вестерло - Дендер
1
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
12
Офсайды
4
2
Количество передач
358
402
Сейвы
1
6
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.29
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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