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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Брюгге
Вестерло - Брюгге: обзор матча 19 октября 2024
Вестерло
19.10.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
41'
А. Саядманеш (П)
4'
Д. Спайлерс
24'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Брюгге
90'
+2
Замена
Ж. Ордоньес
️️️️
Ш. Тальби
90'
+2
Замена
К. Саббе
️️️️
М. Де Куйпер
Вторая желтая
Э. Байрам
90'
+1
82'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Р. Онидика
Желтая карточка
А. Саядманеш
79'
Желтая карточка
Т. Ромменс
73'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
А. Пьедфорт
73'
Замена
Х. Алькосер
️️️️
М. Фриган
72'
Желтая карточка
А. Пьедфорт
69'
66'
Замена
М. Скурась
️️️️
Х. Цолис
66'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Вермант
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Д. Бос
59'
Желтая карточка
Э. Байрам
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Саядманеш
41'
40'
Желтая карточка
С. Миньоле
24'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вермант
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Спайлерс
Пас отдал
Р. Онидика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
(К)
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
3-3-1-3
26
Болат
44
Вушкович
25
Ромменс
46
Пьедфорт
5
Бос
34
Хасполат
23
Байрам
7
Девайн
17
Саядманеш
11
20
Фриган
3-2-2-2-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
65
Сейс
14
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
7
Тальби
17
Цолис
17
Вермант
5
Бос
32
Йорданов
32
Йорданов
5
Бос
46
Пьедфорт
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
46
Пьедфорт
20
Фриган
7
Алькосер
7
Алькосер
20
Фриган
7
Тальби
4
Ордоньес
4
Ордоньес
7
Тальби
29
Де Куйпер
64
Саббе
64
Саббе
29
Де Куйпер
25
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
25
Онидика
17
Цолис
22
Скурась
22
Скурась
17
Цолис
17
Вермант
9
Хутгла
9
Хутгла
17
Вермант
Остались в запасе
Вестерло
Брюгге
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Вестерло - Брюгге
4
1
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
347
577
Сейвы
6
4
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.95
1.76
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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