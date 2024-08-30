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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Вестерло
Генк - Вестерло: обзор матча 30 августа 2024
Генк
30.08.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Вестерло
81'
Н. Саттльбергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Вестерло
90'
+4
Желтая карточка
R. Seigers
Замена
К. Нкуба
️️️️
Й. Сор
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Хасполат
87'
Замена
Э. Байрам
️️️️
А. Пьедфорт
82'
Желтая карточка
С. Сидорчук
ГОЛ! 1:0!
Н. Саттльбергер
81'
81'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Г. Йоу
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
Б. Хейнен
80'
79'
Желтая карточка
Т. Ромменс
Замена
К. Бонсу Баа
️️️️
К. Карецас
73'
67'
Замена
A. Mebude
️️️️
М. Фриган
Желтая карточка
К. Карецас
55'
53'
Желтая карточка
Х. Алькосер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
20
Матия Фриган
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
24
Николас Саттльбергер
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Raf Smekens
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
57
Julian Placias
ЦФ
3-1-3-2-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
7
Эль Уахди
15
Садик
6
Сметс
8
Хейнен
17
Грошовски
19
Карецас
14
Стекерс
11
Сор
99
Арокодаре
4-2-2-2
26
Болат
14
Рейнолдс
25
Ромменс
46
Пьедфорт
44
Вушкович
33
Нойштедтер
34
Хасполат
7
Йоу
7
Алькосер
17
Саядманеш
20
Фриган
8
Хейнен
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
8
Хейнен
19
Карецас
22
Бонсу Баа
22
Бонсу Баа
19
Карецас
11
Сор
27
Нкуба
27
Нкуба
11
Сор
46
Пьедфорт
23
Байрам
23
Байрам
46
Пьедфорт
7
Йоу
8
Сидорчук
8
Сидорчук
7
Йоу
20
Фриган
11
11
20
Фриган
Остались в запасе
Генк
Вестерло
39
Майк Пендерс
ВР
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Raf Smekens
ЦП
57
Julian Placias
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
17
Raf Smekens
ЦП
57
Julian Placias
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Генк - Вестерло
1
5
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
0
1
Нарушения
4
16
Офсайды
6
3
Количество передач
611
360
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.47
Матчи команд
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Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
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