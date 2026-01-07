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€ 50 млн

Марк Кукурелья - трансферы

Реал
22 июля 1998 (27)
#24 | Защитник
175 см
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Челси
Реал
55 млн €
05.08.22 / 01.07.26
Брайтон
Челси
65,30 млн €
31.08.21 / 05.08.22
Хетафе
Брайтон
18 млн €
01.07.20 / 31.08.21
Барселона
Хетафе
11,80 млн €
18.07.19 / 30.06.20
Барселона
Хетафе
Аренда
16.07.19 / 01.07.20
Эйбар
Барселона
4 млн €
01.07.19 / 16.07.19
Барселона
Эйбар
2 млн €
31.08.18 / 30.06.19
Барселона
Эйбар
Аренда
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